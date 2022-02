Feuerwehr Düsseldorf : Mehr als 400 Einsätze wegen des Sturms

Düsseldorf Das Orkantief Zeynep hielt die Feuerwehr Düsseldorf auch noch den ganzen Samstagabend und bis spät in die Nacht in Atem. Menschen kamen bislang nicht zu Schaden.

Über drei Tage haben die Stürme die Berufs- wie die freiwillige Feuerwehr in Düsseldorf in Atem gehalten. Mehr als 400 Einsätze waren bis zum Sonntagmittag in der Leitstelle aufgelaufen. Die meisten Schäden gab es zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen, bis 9 Uhr gab es 320 Alarmierungen. Für den Großteil aller Einsätze sorgten umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste, aber auch abgedeckte Dächer, instabile Baugerüste und beschädigte Gebäudefassaden. Menschen kamen nach den bisher vorliegenden Informationen nicht zu Schaden.