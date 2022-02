Gedenken an den Hanau-Anschlag in Düsseldorf : Demonstranten machen Behörden schwere Vorwürfe

Am Oberbilker Markt fand am Samstag eine Gedenkdemonstration anlässlich des Jahrestages des rassistischen Attentates von Hanau statt. Foto: Tino Hermanns

Düsseldorf Der Anschlag in Hanau am 19. Februar 2020 war ein rechtsextremer Terrorakt, bei dem neun Hanauer Bürger mit Migrationshintergrund ermordet wurden. In Düsseldorf fand eine Gedenkveranstaltung statt, an der auch namhafte Politiker der Stadt teilnahmen.