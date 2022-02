Düsseldorferin gründete Lebenshilfe-Portal : Neues Netzwerk für Menschen in der Krise

Früher war sie in der Modebranche aktiv, heute leitet Diana Posner ihr Lebenshilfe-Portal „reality bites“. Foto: reality bites

Düsseldorf Die frühere Mode-Managerin Diana Posner gründete das Portal „reality bites“, das Lebenshilfe bieten soll. Ihr Motto: „Wenn die Realität dich beißt, beiße zurück.“

Es begann mit einem dieser „Alles-supi-Abende“: Diana Posner saß vor einigen Jahren mit guten Freundinnen beim Essen. „Anfangs hieß es noch von jeder Einzelnen, wie toll doch alles so läuft im Leben. Je später der Abend, desto weinseliger wurde es, aber auch umso ehrlicher und damit auch authentischer: Am Ende saßen alle heulend in der Ecke, nachdem sie ihr Herz ausgeschüttet und von ihren Sorgen und Ängsten berichtet hatten.“ Das war für die 46-Jährige die Initialzündung, „reality bites“ zu gründen.

„Schwierigkeiten in der Partnerschaft oder Familie, Probleme mit dem eigenen Körper, der Gesundheit oder dem Seelenleben. Manchmal scheint vieles unüberwindbar“, sagt Diana Posner. Mit ihrer neuen Internet-Plattform „reality bites“ schuf sie ein Forum, mit dem sie Menschen in der Krise unterstützen möchte. „Hier gibt es ehrlichen Austausch, Menschen können mit Gleichgesinnten in Kontakt treten, gleichzeitig aber auch Experten finden und direkt online deren Dienstleistungen im Portal in Anspruch nehmen“, erklärt die Unternehmerin, die in ihrem früheren Leben in der Modebranche sehr erfolgreich war.

Info Ein Lebenshilfe-Portal aus Düsseldorf Portal www.realitybites.online. Ziel Konstruktiver und hilfreicher Austausch untereinander und mit Experten. Der Austausch ist in vier Sprachen möglich. Bereiche Zum Beispiel Liebe, Familie, Körper, Essen, Gesundheit, Seele.

Als Spross der Familie Trienekens – ihr Vater (der sich in ihre niederländische Mutter im Dr. Jazz in der Altstadt verliebte) war bis vor 30 Jahren alteingesessener Bäcker und Konditor – wuchs Diana Posner über dem Geschäft im Haus an der Nordstraße auf. Nach dem Abitur am St.-Ursula-Gymnasium folgte schnell eine rasante Karriere als Expertin für Damenoberbekleidung mit Stationen bei C&A, Klaus Steilmann und Peek & Cloppenburg. Auch beim Online-Shopping-Start-Up brands4friends in Berlin war die Mutter von zwei Kindern maßgeblich beteiligt.

Ein im positiven Sinne schleichender Prozess setzte bereits damals an der Spree ein: „Die Mode lebt von Glamour, da haben persönliche Krisen keinen Platz und werden darum gerne unter den Teppich gekehrt. Ich vermisste deshalb einen Gleichklang in meinem Leben: Auf der einen Seite bewegte ich mich in einer glamourösen Scheinwelt. Auf der anderen Seite drängten sich fundamentale Lebensfragen auf wie ‚Was willst du noch?‘ oder ‚Was willst du überhaupt?‘“ Ihre folgenreiche Erfahrung war: „Natürlich hast du Familie und Freunde, die für dich da sind, aber oft sind die auch zu nah dran. Sie machen sich bei Problemgesprächen auch zu schnell Sorgen oder stecken in anderen Lebenssituationen. Man sollte sie also nur begrenzt belasten. Ich sehnte mich aber nach Sparringspartnern, denen es ähnlich erging wie mir. Oft fühlte ich mich bei kritischen Wendepunkten im Leben – ob Jobwechsel oder Trennung – allein gelassen und habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.“ Und wenn man erst in der Krise sei, dann brauche man Menschen, die einen an die Hand nehmen.

Diese zu finden und dann auch noch rasch, sei aber das Problem. Noch gut erinnert sie sich an tagelange Recherchen nach passenden Antworten auf ihre Fragen im Netz, an einen Wust von Anbietern, Foren, an ihre eigene Verwirrtheit, Orientierungslosigkeit und Überforderung. Die Stimme in ihr wurde immer lauter. „Aus Eigennutz oder aus eigener Verzweiflung heraus wollte ich diese Plattform, aber auch, weil ich tatsächlich ein Sendungsbewusstsein habe und immer fand, dass so ein modernes Lebenshilfe-Netzwerk eine Marktlücke ist.“

Inmitten der Corona-Krise begann Diana Posner mit der Konzeption ihres Portals, dessen Name schnell gefunden wurde: „reality bites bedeutet übersetzt ja, dass die Realität auch beißen kann, das Leben halt nicht nur eitel Sonnenschein ist, und dass es nicht um die Frage geht, ob es Lebenskrisen überhaupt gibt. Sondern vor allem, wann sie kommen, denn sie kommen – früher oder später.“ Ihr Motto: „Wenn die Realität dich beißt, beiße zurück.“

„Fernab von geschönten Social-Media-Welten geht es bei uns um das echte Leben“, stellt Diana Posner klar. Hilfe zur Selbsthilfe in einem sicheren Umfeld ist ihre Vision. Fast 1000 Mitglieder hat sie schon. Das Spektrum reicht vom Umgang mit persönlichen Veränderungen, über Ehe- und Beziehungskrisen, bis hin zu Burnout, einem negativen Körperbild oder weiteren gesundheitlich-mentalen Inhalten.

Es gibt einen Austausch untereinander. Flankierend zu vielen Lebensbereichen bietet „reality bites“ auch ein Netzwerk aus Fachleuten wie Coaches, Psychotherapeuten, Rechtsanwälten, Medizinern sowie Gesundheits-, Familien- und Paarberatern, die sich über die Webseite anmelden. Im Portal gibt es Chats und Gespräche per Video. Privatpersonen können sich kostenlos anmelden und auch eigene Selbsthilfegruppen gründen.