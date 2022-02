Nach „Ylenia“ kommt „Zeynep“ : Orkantief erreicht Düsseldorf - Feuerwehr im Dauereinsatz

Update Düsseldorf Nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Bereits am Freitagnachmittag fegt mit „Zeynep“ das nächste Orkantief auch über Düsseldorf hinweg. Bis zum Nachmittag musste die Feuerwehr zu 30 Einsätzen ausrücken. Zahlreiche Einrichtungen wurden geschlossen.

Der Deutsche Wetterdienst hat für Düsseldorf mehrere amtliche Unwetterwarnungen für Freitag herausgegeben: Von 14 bis 20 Uhr drohen orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 90 und 110 Kilometern pro Stunde, in Schauernähe oder exponierten Lagen muss mit orkanartigen Böen bis 120 km/h gerechnet werden. Noch bis 16 Uhr besteht eine Warnung vor Sturmböen, von 20 Uhr bis 1 Uhr am Samstagmorgen wird vor schweren Sturmböen gewarnt.

„Der Krisenstab der Stadt Düsseldorf bleibt daher in den kommenden Tagen weiter in Bereitschaft und kann jederzeit dynamisch auf Warnungen und das aktuelle Geschehen reagieren“, sagte ein Sprecher der Stadt.

Der Aufenthalt in Parks, auf Spiel- und Bolzplätzen solle das gesamte Wochenende gemieden werden, da auch hier die Gefahr herabfallender Äste bestehe, sagte der Stadtsprecher. Der Wildpark bleibe bis einschließlich Sonntag geschlossen. Auch die Friedhöfe in der Landeshauptstadt würden ab Freitagmittag nach Abschluss der Bestattungen bis einschließlich Sonntag geschlossen. Das gelte ebenso für die Freizeitanlagen Heerdt und Ulenbergstraße.

Die beiden Sturmtiefs „Xandra“ und „Ylenia“ haben am Donnerstag im Düsseldorfer Stadtgebiet für einige Einsätze der Feuerwehr gesorgt. 42 Mal mussten die Einsatzkräfte bis zum Abend wetterbedingt ausrücken. In den meisten Fällen waren Äste abgebrochen und Bäume umgekippt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen sagte, seien in der Nacht keine weiteren Sturm-Einsätze dazu gekommen.