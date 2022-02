Zimmerbrand in Düsseldorf-Heerdt : Kinder mit Drehleiter gerettet

Zimmerbrand in Düsseldorf-Heerdt

Düsseldorf Zwei kleine Kinder mussten aus dem ersten Obergeschoss gerettet werden, nachdem sich der Rauch eines Zimmerbrandes in der Wohnung und im Treppenhaus verteilt hatte.

Die Feuerwehr Düsseldorf wurde gegen halb zehn am Samstagabend über einen Zimmerbrand in Heerdt nahe der Neusser Stadtgrenze informiert. Laut Pressemeldung fanden die Einsatzkräfte ein verrauchtes Treppenhaus vor. Aus dem ersten Obergeschoss machten sich zwei Kinder am Fenster bemerkbar, die mit Hilfe einer Drehleiter gerettet wurden. Drei weitere Bewohner konnten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie flüchten.