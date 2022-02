Feuerwehr rückt zu 34 Sturmeinsätzen aus : Großer Baum stürzt in Hochneukirch auf Wohnhaus

Großer Baum stürzt in Hochneukirch auf Wohnhaus

An der Friedensstraße war ein großer Baum auf ein Wohnhaus auf der anderen Straßenseite gestürzt. Foto: Feuerwehr Jüchen

Jüchen Sturmtief Zeynep bescherte der Feuerwehr von Freitag bis Samstag reichlich Arbeit. An der Friedensstraße etwa war ein großer Baum auf ein Wohnhaus gestürzt.

Umgestürzte Bäume, umgeknickte Laternen und Dachteile, die sich gelöst hatten:Zu 34 Sturmeinsätzen mussten die Feuerwehrleute von Freitag bis Samstag Nachmittag ausrücken. Sturmtief Zeynep bescherte der Feuerwehr von Freitag bis Samstag reichlich Arbeit. Unter anderem war an der Friedensstraße in Hochneukirch ein großer Baum über die Straße hinweg auf ein Wohnhaus gestürzt.

Mit einem Abstütz-System wurde der Baum gesichert und angehoben, um weitere Schäden am Dach zu verhindern. „Wir haben ihn dann von oben nach unten abgetragen“, erläutert Hans-Dieter Abels, Leiter der Feuerwehr. Auch an den umliegenden Autobahnen waren insgesamt sechs Bäume umgestürzt.

Bereits bevor der Sturm am Freitag an Stärke kräftig zunahm, war die Feuerwache in Jüchen permanent besetzt worden. Um 18.30 Uhr wurde dann Stadtalarm für alle fünf Einheiten ausgelöst. Insgesamt waren und 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Zur Stärkung der Einsatzkräfte zwischendurch wurden 30 große Pizzen geordert.