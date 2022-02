Immobilien in Düsseldorf : Stillstand bei Grundstücken des Landes

Am Campus Golzheim an der Georg-Glock-Straße war früher die Fachhochschule angesiedelt. Heute stehen viele der Räumlichkeiten leer. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Der Landtagsabgeordnete Markus Weske (SPD) will am Campus Golzheim und am alten Finanzamt Wohnraum schaffen. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes will beide Standorte aber für eine mögliche eigene Nutzung in Reserve behalten.