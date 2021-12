Neues Bündnis : Gemeinsam für mehr Solidarität

Düsseldorf 18 Vereine, Gewerkschaften und Gruppierungen haben sich zum „Bündnis für eine gerechte Gesellschaft – sozial und ökologisch“ zusammengeschlossen, um auf Defizite des Sozialstaates aufmerksam zu machen und Lösungen zu finden.

Immer wieder wird auf die Probleme des Sozialstaates hingewiesen, die unter der Corona-Pandemie vielfach nochmal deutlicher zu Tage treten. Doch oft setzen sich Verbände, Vereine oder Gewerkschaften einzeln oder nur in kleinen Gruppen ein. 18 Düsseldorfer Organisationen haben sich nun zu einem Bündnis zusammengeschlossen. Gemeinsam wollen sie in Zukunft noch stärker für eine gerechtere soziale Gesellschaft eintreten und dabei auch die Klimaproblematik nicht außer Acht lassen.

Wie sich Streit an Weihnachten verhindern lässt

Psychologin aus Mönchengladbach gibt Tipps : Wie sich Streit an Weihnachten verhindern lässt

Jürgen Schröder kann wieder in seine Wohnung

Obdachlos trotz Mietvertrag in Düsseldorf

Obdachlos trotz Mietvertrag in Düsseldorf : Jürgen Schröder kann wieder in seine Wohnung

Bauen in Düsseldorf

Bauen in Düsseldorf : Neue Hoffnung für große Wohnprojekte

Handel in Düsseldorf

Handel in Düsseldorf : Die Schadowstraße trotzt dem Trend

Was kann getan werden? „Uns ist bewusst, dass die Stadt Düsseldorf diese Probleme nicht im Alleingang lösen kann“, so Sigrid Wolf, Regionsgeschäftsführerin des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Gemeinsam könne man jedoch die kommunalen Politiker verstärkt für diese Probleme sensibilisieren und dafür gewinnen, sie von dieser auf Landes- und Bundesebene weitertragen zu lassen.

Wie soll dies ablaufen? Ein offener Koordinierungskreis bestehend aus den Sprechern des Bündnisses und Experten für die jeweiligen Themen will sich regelmäßig treffen, um Fakten und Daten zusammenzutragen und „dementsprechend den Finger in die Wunden legen“. Als großes Bündnis mit vielen Unterstützern könne man mehr Wissen bündeln und eine entsprechend effektivere Stimme finden, „auch wenn es schwierig wird, da immer einen gemeinsamen Nenner zu finden“, so Wolf. Die Beteiligten werden sich ehrenamtlich engagieren, bei größeren Aktionen wolle man sich untereinander absprechen.