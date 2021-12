Vereine hoffen auf Session 2022/23 : Kempener Vereine sagen Saalkarneval komplett ab

Das Coronavirus verhindert in der Session 2021/22 ein närrisches Treiben. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Der Saalkarneval in Kempen fällt in der Session 2021/22 aus. Darauf verständigten sich die Vereine in einer Sondersitzung. Die Proklamation des designierten Prinzen Thomas I. (Härtel) wird verschoben.

In Kempen wird es in dieser Session keinen Saalkarneval geben. Darauf einigten sich die karnevalstreibenden Vereine – Narrenzunft, Weiß und Blau Kamperlings, Elferrat, Funkenartillerie, Stadtgarde, Heideröslein, Prinzengarde, Echte Fründe und der Kempener Karnevalsverein (KKV) – sowie der designierte Prinz Thomas I. (Härtel) bei einer Sondersitzung am Freitagabend.

Mit Bedauern hätten die Vereine festgestellt, dass die aktuelle corona-bedingte Pandemielage erneut den geplanten Saalkarneval in der gewohnten Form nicht zulasse, teilte KKV-Vorsitzender Gottfried Willmen mit: „Damit folgen wir einer Aufforderung des Bundespräsidenten, in näherer Zukunft möglichst größere Treffen und Veranstaltungen zu meiden, sowie der Landesregierung vom 14. Dezember, auf Karnevalsveranstaltungen zu verzichten.“

Die Vereine, so Willmen, hätten eine große Verantwortung gegenüber allen Kempener Karnevalsfreunden. „Wir wollen unbedingt verhindern, dass unser Brauchtum Karneval zu einer Festveranstaltung für Coronaviren, welcher Variante auch immer, werden kann“, so der Vorsitzende, und weiter: „Somit werden wir unsere Idee von Frohsinn, Freude und Heiterkeit nicht aufgeben, sondern zur Gesunderhaltung unserer Gesellschaft alle karnevalistischen Veranstaltungen für die Session 2021/22 absagen.“

Auch eine Prinzenproklamation wird es zu Jahresbeginn nicht geben. Die Proklamation des designierten Prinzen Thomas I. war für den 8. Januar terminiert, er hätte bei dieser Veranstaltung im Kolpinghaus die Nachfolge von Peter II. und Brigitte I. (Wolters) antreten und die närrische Regentschaft übernehmen sollen. „Wir haben beschlossen, die Prinzenproklamation abzusagen“, berichtete KKV-Präsident Heinz Börsch im Gespräch mit unserer Redaktion. Nun hofften die Karnevalisten, die neue Session 2022/23 wieder feiern zu können – dazu soll Prinz Thomas I. am 12. November, also direkt nach dem Elften im Elften, offiziell proklamiert werden.