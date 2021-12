Kommunalpolitik in Düsseldorf : Die Suche nach einem neuen Bezirksbürgermeister

Düsseldorf Nachdem der Grüne Patrick Schiffer wegen Vorwürfen aus seinem privaten Umfeld sein Amt niedergelegt hat, will die Partei nun beraten, wer sein Nachfolger werden könnte.

Einen Tag nachdem Patrick Schiffer sein Amt als Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk 2 niedergelegt hat, haben die Grünen damit begonnen, den Scherbenhaufen zusammenzukehren. Der Politiker hatte wegen schwerer Vorwürfe aus seinem privaten Umfeld den Rückzug angetreten und auch erklärt, nicht länger als Wahlkampfmanager im Kreisverband der Grünen arbeiten zu wollen. Auch den Vorsitz des Vereins Flüchtlinge willkommen hat er abgegeben. Zu den konkreten Hintergründen seiner Entscheidung, wer ihm was genau vorwirft, will Schiffer nicht öffentlich Stellung beziehen.

„Das kam für uns alle natürlich auch sehr überraschend, wir werden uns in der Faktion jetzt aber zeitnah zwischen den Tagen zusammensetzen und besprechen, wie es weitergehen soll“, sagt Brigitte Reich. Wer nun die Nachfolge von Patrick Schiffer antreten soll, stehe jedenfalls bislang noch nicht fest, die Zahl der Kandidaten sei aber natürlich überschaubar. Aktuell verbleiben fünf Grüne in der Bezirksvertretung 2, neben Reich sind das Harald Schwenk, Philipp Schlee, Angela Scaglione und Christina Obersteiner. Wer für Schiffer nachrücken soll, sei ebenfalls noch offen, so Reich. „Wir wollen auf jeden Fall parteiintern eine Lösung finden und weiterhin den Bezirksbürgermeister oder die Bezirksbürgermeisterin stellen“, sagt Reich. Die Grünen haben bei der letzten Kommunalwahl mit sechs Mandaten die Mehrheit erobert, es folgen CDU (5), SPD (3) und FDP (2). Auch Linke, AfD und Die Partei haben jeweils einen Sitz in dem Gremium.