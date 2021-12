Düsseldorfer Bündnis : Fortuna gründet Mädchen- und Frauenfußballabteilung

Die Arena in Düsseldorf. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Am vergangenen Freitag haben Fortuna und neun weitere Düsseldorfer Vereine das Bündnis „AG Mädchenfußball in Düsseldorf“ unterzeichnet. Ziel dieses Bündnisses ist es, den Mädchen- und Frauenfußball in Düsseldorf nachhaltig auf einer breiten Basis zu fördern.

Laut einer Pressemitteilung des Klubs wird ab Frühjahr 2022 ein Förderkonzept mit den Kooperationsvereinen sowie dem Fußballverband Niederrhein als koordinierend, neutral beratendem Dachverband gestartet – gefördert von der Stadt Düsseldorf. Im Rahmen der Spitzenförderung gründet die Fortuna eine Mädchen- und Frauenfußballabteilung und ab Sommer 2022 wird mit dem U17-Team die erste Mädchenmannschaft der Fortuna auflaufen. Weitere Teams sind für die Folgejahre geplant.

„Wir freuen uns sehr, mit den Vereinen unserer Stadt nun einen weiteren Schritt auf dem gemeinsamen Weg zu gehen, den Mädchen- und Frauenfußball in Düsseldorf aktiv und nachhaltig zu fördern“, erklärt Vorstandsboss Thomas Röttgermann. „Es ist aus unserer Sicht selbstverständlich und gesellschaftlich geboten, dass sich Fortuna als größter und einflussreicher Verein in Düsseldorf auch dem Mädchen- und Frauenfußball widmet.“

CfR Links, TSV Urdenbach, SV Wersten 04, DSC 99, DJK Agon 08, FC Tannenhof, Sportfreunde Gerresheim, Lohausener SV, VfL Benrath und Fortuna sind Unterzeichner dieses Bündnisses. Das in einem gemeinsam erarbeiteten Kodex von Zielen und Werten begründete Bündnis soll auch für weitere Vereinen offenstehen. Das Konzept steht demnach auf drei Säulen, die jeweils unterschiedliche Zielsetzungen und Maßnahmen beinhalten: Basisförderung, Talentförderung und Spitzenförderung.

Die Kooperation sieht vor, dass sich auch Fortuna mit drei eigenen Mannschaften (U17, U23 und Frauen) am Spielbetrieb beteiligen wird. Mit den Kooperationspartnern ist vereinbart, dass die Fortuna-Mannschaften spitzensportorientiert arbeiten werden. Ziel ist es dabei, dass insbesondere die talentiertesten Spielerinnen der Kooperationsvereine bei einem aus Leistungsgründen geplanten Vereinswechsel zur Fortuna wechseln.

Im Sommer 2022 soll mit einem U17-Team die erste Fortuna-Mädchenfußballmannschaft an den Start gehen. Eine U23 und die erste Frauenmannschaft sollen zum 1. Juli 2023 (Frauen) respektive zum 1. Juli 2024 (U23) folgen. Die Mannschaften werden zunächst in den niedrigsten Ligen ihren Spielbetrieb aufnehmen.

Röttgermann: „Wir haben in den vergangenen Jahren schon sehr intensiv den städtischen Mädchen- und Frauenfußball gefördert. Nun wollen wir konsequenterweise auch mit eigenen Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen. Wir schaffen gemeinsam breite Strukturen für die Nachwuchsförderung und ermöglichen – in Kooperation mit den Partnervereinen - den Spitzentalenten in Zukunft unter dem Fortuna-Logo auf Torejagd zu gehen. Dieses Bündnis ist durch den kooperativen Charakter zwischen Breiten- und Spitzensport, der Stadt und dem Fußballverband bundesweit einmalig.“

(pab)