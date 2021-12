Einkaufen in Düsseldorf : Der Experte für Schwanensessel und Fiberglasstühle

Pempelfort Norman Henry hat kürzlich einen zweiten Showroom eröffnet. Der 25-Jährige verkauft hochwertige Designermöbel aus den 1950er, 60er und 70er Jahren.

Zuerst organisierte er sein Geschäft als Online-Shop, die eingekauften Möbel lagerte er in einem Keller. „Aber schöne Objekte zu verkaufen ohne Showroom war nicht so optimal“, sagt der 25-Jährige und ging auf die Suche nach einem Ladenlokal. Ende 2019 mietete er eine ehemalige Trinkhalle an der Parkstraße, er baute den Raum um und stellte die Möbel aus. „Aber der Laden war zu klein“, erzählt er, „die Kunden wollten mehr Möbel sehen.“ Ein größerer Raum musste her, durch Zufall entdeckte der Möbelspezialist einen Leerstand ganz in Nähe seines ersten Geschäfts. Im späten Herbst dieses Jahres eröffnete Norman Henry nach aufwendigen Umbauarbeiten den großen Showroom an der Ecke Ludwig-Wolker-/ Prinz-Georg-Straße.

Angeboten werden dem Pempelforter Händler die Möbel von Wohnungsauflösungen sowie von Menschen, die sie selbst lange Zeit benutzt haben, inzwischen aber etwas Neues möchten. Norman Henry schätzt den Wert der Artikel ein und verhandelt mit den Verkäufern – ein Konzept, das zurzeit auch in mehreren TV-Sendungen erfolgreich gezeigt wird. Für eine dieser Sendungen hat Norman Henry sogar gearbeitet. „Ich habe in Köln eine Ausbildung zum Mediengestalter für Ton und Bild gemacht und arbeitete hinter der Kamera bei der ZDF-Sendung Bares für Rares“, erzählt er. Wenn die Studiogäste ihre Möbel den Experten vor der Kamera und Moderator Horst Lichter angeboten haben, hätte er manchmal gern mitgeboten, sagt Norman Henry, so dass die Arbeit hinter der Kamera ihm irgendwann als nicht mehr befriedigend erschien. „In meinen zwei Showrooms in Pempelfort betreibe ich nun einen klassischen An- und Verkauf“, sagt er. Hochwertige Vintage-Möbel liegen bei Kennern im Trend, „vor allem in Zeiten der Pandemie, in der eine schöne Wohnung eine wichtigere Rolle spielt.“