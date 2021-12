TV Mülfort-Bell in der Volleyball-Landesliga : Wieso der Höhenflug dem Verein auch Probleme bereitet

Die Volleyballer des TV Mülfort-Bell feiern die Herbstmeisterschaft am vorletzten Hinrunden-Spieltag. Foto: TV Mülfort

Volleyball-Landesliga In der Volleyball-Landesliga ist der TV Mülfort-Bell bereits vorzeitig Herbstmeister geworden. Für den Aufstieg braucht es aber mehr als nur sportlichen Erfolg. Und da fangen die Probleme des Vereins an.

Das Thema Aufstieg bringt Torsten Müller nicht in Verlegenheit. „Wenn man ungeschlagen frühzeitig Herbstmeister wird, wäre es Quatsch, nicht aufsteigen zu wollen“, sagt der Trainer des TV Mülfort-Bell. Acht Siege in acht Spielen feierte seine Mannschaft in der Hinrunde der Landesliga – zuletzt gab es am Wochenende einen 3:1-Auswärtssieg (19:25, 25:19, 18:25, 20:25) bei der SG Kaarst. Nimmt man die abgebrochene Vorsaison hinzu, steigt die Serie gar auf zwölf siegreiche Partien in Folge. In den bisherigen acht Saisonspielen gab man zudem lediglich sechs Sätze ab, während man 24 gewann – die mit Abstand besten Werte der Liga. Es sind Zahlen, die eindeutig nach Aufstieg aussehen. Der Vorsprung auf Verfolger VSC Grevenbroich beträgt derzeit fünf Punkte.

Für Mülfort-Bell wäre es der Sprung in die Verbandsliga, was bemerkenswert ist, da man erst 2019 in die Landesliga aufstieg. Dort zeigte sich das Team von Müller aber sofort konkurrenzfähig. Entsprechend kommt der aktuelle Siegeszug nicht ganz unerwartet. „Die Jungs sind in Topform und in der besten Altersstruktur für den Leistungssport. Die Mannschaft hat sicherlich noch drei bis fünf Jahre auf diesem Niveau vor sich“, sagt Müller.

Er ist seit sieben Jahren Trainer der Mannschaft und hat miterlebt, wie viele der heutigen Spieler aus der A-Jugend herangewachsen sind. „Die Mannschaft ist auch über den Volleyball hinaus verbunden. Das ist das große Plus. Aber natürlich ist auch Talent vorhanden“, sagt Müller. In diesem Jahr renovierte Mülfort die heimische Sporthalle, auch die Spieler packten dabei fleißig mit an. „Das zeichnet die Verbundenheit zum Verein aus“, sagt Müller. Daher ist die Mannschaft derzeit auch nicht auf Ex-Bundesliga-Profi Sven Anton angewiesen. Der 51-Jährige verfügt zwar noch über einen offiziellen Spielerausweis, ist aktuell aber mit seiner Tätigkeit als Trainer der Zweitliga-Volleyballerinnen des SSF Fortuna Bonn beschäftigt. „Wenn es Personalnot geben würde, stände er zur Verfügung. Aber eigentlich hat er keine Zeit dafür. Input gibt er trotzdem“, sagt Müller.

Der gute Lauf mit berechtigten Aufstiegschancen hat für den TV Mülfort-Bell nur ein Problem: In der Verbandsliga sehen die Regularien für die Vereine eine eigene Jugend vor. Die fehlt Mülfort bislang mangels Nachfrage. „Man hat ein Jahr zum Aufbau, sonst muss man zwangsweise wieder runtergehen. Da sind wir gerade dabei, eine Jugend aufzubauen. Das ist aber nicht ganz einfach. Volleyball tut sich wie viele Sportarten schwer, junge Spieler und Trainer zu gewinnen“, sagt Müller.

Im Jahr 2019 schrieb der Verein daher einen offenen Brief an die Volleyballer der Stadt, um das Problem anzusprechen. „Bei uns im Verein gab es danach Zulauf, ob das durch den Brief kam, sei aber dahingestellt“, sagt Müller. Zwei bis drei Spieler um die 15 Jahre versucht man nun, in den Landesliga-Kader einzubinden. Eine eigene Jugend-Mannschaft ist das allerdings noch nicht. Dafür sind künftig Montagsabends Trainingszeiten in der Halle geplant, um Einheiten für interessierte Jugendliche anzubieten. Ein Spieler der ersten Mannschaft unterstützt dabei, es wird allerdings noch ein Trainer mit Übungsleiterschein gesucht.