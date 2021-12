Kreis Kleve : Anja Oster führt weiter den GEW-Kreisverband

Kreis Kleve Auf der Jahreshauptversammlung wurden die Vorstandsmitglieder des Kreisverbandes Kleve der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in ihren Ämtern bestätigt. Traute Arnold blickt auf 60 Jahre Mitgliedschaft zurück.

Mitgliedern, die auf eine 50-, 40- oder 25-jährige Mitgliedschaft zurückblicken können, will die Vorsitzende zu Hause ein Präsent überreichen. Besonders dankte sie Traute Arnold, die an der Online-Konferenz teilnahm, für die seltene mehr als 60-jährige Mitgliedschaft.

Im GEW Kreisverband Kleve ist es inzwischen Tradition, dass der Vorstand in seiner Weihnachtspost an alle Mitglieder auf das Versenden von kleinen Geschenken oder Werbeartikeln verzichtet. Das so gesparte Geld wird stattdessen an regionale Einrichtungen, Vereine oder Organisationen gespendet. Da der Kreisverband pandemiebedingt in diesem Jahr auch kein Geld für Fortbildungen oder andere Veranstaltungen ausgegeben hat, wurde der Spendenbetrag nun verdoppelt.