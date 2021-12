Corona in Düsseldorf : Wie sich Feuerwehr, Stadt und Unternehmen auf Omikron vorbereiten

Experten rechnen im Januar mit einem straken Anstieg der Omikron-Fälle. Foto: dpa/Pavlo Gonchar

Düsseldorf Angesichts einer durch die Omikron-Variante drohenden fünften Corona-Welle haben Behörden und Unternehmen der kritischen Infrastruktur auch in Düsseldorf damit begonnen, ihre Notfallpläne zu reaktivieren.

So hat die Feuerwehr laut Stadt ihre internen Pandemiepläne seit Beginn der Corona-Pandemie immer wieder angepasst. „Darin sind Maßnahmen beschrieben, wie zum Beispiel mit dem Ausfall von einer Vielzahl an Mitarbeitenden umzugehen ist“, sagte ein Sprecher der Stadt. So seien dort beispielsweise starre Dienstpläne vorgesehen, die sich auch schon in den Lockdown-Zeiten bewährt hätten. „Seit Beginn der Pandemie gab es keine Unterschreitung der Sollstärke bei der Feuerwehr Düsseldorf“, so der Sprecher.

Auch in der Stadtverwaltung gibt es Personen, die der kritischen Infrastruktur zuzurechnen sind. Dazu gehören laut Stadtsprecher zum Beispiel Mitarbeitende der Feuerwehr, des Ordnungsamtes, aber auch Teilbereiche des Stadtentwässerungsbetriebes und des Gesundheitsamtes. „Dazu zählen auch alle Beschäftigten, die aktuell bei der Corona-Hotline tätig sind.“

Die Pandemieplanung der Stadt sieht vor, dass Beschäftigte aus anderen Aufgabenbereichen bei Bedarf in der kritischen Infrastruktur aushelfen, wenn dort entsprechende Ausfälle oder Mehrbedarfe zu verzeichnen sind. Hierfür sei, so der Sprecher, die Corona-Hotline ein gutes Beispiel: „Angesichts der hohen Zahl von Anrufen musste dieser Aufgabenbereich kurzfristig verstärkt werden und Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachbereichen können dort schnell unterstützen.“ Wie auch in der freien Wirtschaft, werde bei der Stadtverwaltung die Möglichkeit angeboten, aus dem Homeoffice zu arbeiten.

Die Düsseldorfer Polizei wollte sich nicht zu eventuellen Notfallplänen äußern. „Die Einsatzfähigkeit ist jederzeit gewährleistet“, sagte ein Sprecher. Es seien in keinster Weise Schwierigkeiten zu erwarten.

Auch Krankenhäuser müssen für den Omikron-Notfall planen. Die Uniklinik Düsseldorf ist nach Aussage ihres Sprechers Tobias Prott im engen Austausch mit der Stadt und anderen Kliniken, um „einen bestmöglichen Informationsfluss bezüglich der Verfügbarkeit von Behandlungskapazitäten zu gewährleisten“.

Sollten Teile des Personals ausfallen, greife ein bereits etablierter Stufenplan. „Als Werkzeuge stehen zum Beispiel die Einschränkung planbarer Behandlungen, die Reduktion von OP-Kapazitäten sowie dadurch mögliche Umschichtungen im Personal zur Verfügung“, sagte Pott. Weitere Maßnahmen wie Urlaubssperren oder die kurzfristige Rekrutierung von Hilfspersonal seien ebenfalls Teil des Instrumentenkastens.

Aktuell sei der Krankenstand im Personal geringfügig höher als zu dieser Jahreszeit üblich. Die Krankenversorgung sei jedoch, insbesondere im Bereich der Pflege, sichergestellt. Gleichzeitig sei die Gesamtlage sehr dynamisch. „So kann es immer wieder vorkommen, dass in einzelnen Phasen keine zusätzlichen Patientinnen oder Patienten auf den Intensivstationen aufgenommen werden können.“

Man habe alles unternommen, um eine hohe Impfquote im Personal zu erreichen. „Über alle Berufsgruppen hinweg liegt die Impfquote bei gut 90 Prozent, in den patientennahen Bereichen sogar noch etwas höher“, sagte Pott. Gleichzeitig laufe eine Booster-Kampagne, in deren Rahmen bereits über 5200 Beschäftigte eine dritte Impfung bekommen hätten.

Bei den Stadtwerken gilt: Wer kann, arbeitet von zu Hause. „Für alle anderen heißt es: Neben der Einhaltung der Hygienebestimmungen und dem Tragen einer Maske, wird hier auf eine sorgfältige Trennung der jeweiligen Schichten geachtet, um Infektionsketten zu vermeiden“, sagte eine Sprecherin. Zusätzlich zur 3G-Regel gelte für die besonders kritischen Bereiche das Angebot, sich zweimal in der Woche auf dem Betriebsgelände testen zu lassen. „Unter denjenigen Kolleginnen und Kollegen, die betrieblich anwesend sein müssen, haben wir eine Impfquote von über 90 Prozent.“

„Der Düsseldorfer Flughafen hat mit strengen Gesundheits- und Hygienestandards alle Voraussetzungen geschaffen, um unbesorgtes Reisen zu ermöglichen“, sagte Sprecher Marcus Schaff. Um Reisende und Mitarbeiter bestmöglich vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu schützen, würden im Terminal weiterhin die Maskenpflicht und besondere hygienische Maßnahmen gelten.