Wegen Corona kommen mehr Menschen als früher in die Einrichtung am Burgplatz : In der Armenküche gibt es ein Festtagsessen

Ein Teil des hauptamtlichen Teams aus der Altstadt-Armenküche (v.l.): Marion Gather, Katharina Rohde und Christian Piel-Bruch Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Auch an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen werden wohnungslose und arme Menschen am Burgplatz bewirtet. Weil gerade das Weihnachtsfest so emotional besetzt ist, fließen auch schon mal Tränen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

Es ist 10 Uhr morgens. Auf dem Herd in der kleinen Küche köchelt das Wurstgulasch für das Mittagessen. Christian Piel-Bruch öffnet einen großen Tiefkühlbeutel mit Zucchinischeiben und rührt sie unter. Ein Geheimrezept? Piel-Bruch schmunzelt: „Eher Improvisation, weil noch so viele Würstchen da waren.“ Was bei dem studierten Biologen einst als Übergang geplant war, hat sich zu einem Job entwickelt, den er jetzt seit 26 Jahren macht.

Ab 12 Uhr kommt das Essen in der Altstadt-Armenküche auf den Tisch oder wird der Pandemie geschuldet zum Mitnehmen ausgegeben. Es kostet pro Person 50 Cent. Niemand soll das Gefühl bekommen, dass es sich um ein Almosen handelt. Um 14.30 Uhr schließt sich die große Holztür am Burgplatz wieder. Bis zum nächsten Mittag. Und das seit vielen Jahren. 1992 traf sich eine Hand voll Menschen mit dem Pfarrer von St. Andreas, Dominikanerpater Emmanuel Renz, und überlegte, was für die zunehmende Zahl Hungriger auf den Altstadt-Straßen getan werden könnte. Daraus entstand die Armenküche.

Info Neue Reihe: Geschichten im Schneeballsystem Bastian Fleermann Foto: Bretz Foto: Bretz, Andreas (abr) Der Auftakt In einer neuen Reihe unserer Redaktion heißt es „Über wen oder was würden Sie gerne mal in unserer Zeitung lesen?“ Zum Auftakt haben wir diese Frage dem Leiter der Düsseldorfer Mahn- und Gedenkstelle, Bastian Fleermann, gestellt. Sein Wunsch: „Ich würde gerne wissen wollen, ob die Armenküche in der Altstadt an Heiligabend geöffnet hat und wer dann Dienst tut, um den Obdachlosen zu helfen und mit ihnen Weihnachten zu feiern.“ Nächste Folge Den nächsten Geschichtenwunsch erfüllen wir dem Mitarbeiter-Team der Armenküche.

An manchen Tagen wurden seit Beginn der Pandemie bis zu 450 Essen ausgegeben. Jeden Tag wird in der Küche gekocht. Auch Weihnachten macht da keine Ausnahme. Wer auf der Straße lebt oder wer zu arm ist, sich selbst versorgen zu können, der soll auch an den Feiertagen etwas Warmes in den Magen bekommen. Und nicht nur das: Das Ausgabe-Team, das pro Schicht aus vier Ehrenamtlern zuzüglich einem Mitglied des Küchenteams und einem Sozialarbeiter besteht, hat wie an allen Tagen ein offenes Ohr für die Geschichten der Menschen, die aus vielerlei Gründen am Rande der Gesellschaft leben und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Katharina Rohde wird wie im vergangenen Jahr den Weihnachts-Dienst übernehmen: „Man merkt, dass es auch für unsere Gäste eine besondere Zeit ist.“ Und sie erzählt von dem großgewachsenen Mann, der oft so schnoddrig daherkommt und dem plötzlich Tränen über die Wangen kullern. Gerade an solchen Festen, an denen es so scheint, als würden alle anderen mit der Familie feiern, ist die Einsamkeit bei den Menschen am größten.

Derzeit sind sie im Sozialarbeiterteam zu dritt – weil Marion Gather, die seit 1994 in der Armenküche arbeitet, im Frühjahr in den Ruhestand geht und deswegen Katharina Rohde parallel eingearbeitet wird. Diese stieß im September 2020 als Honorarkraft dazu. „Weil uns viele Ehrenamtler wegen Corona wegbrachen, hat die Stadt uns da finanziell unterstützt“, sagt Gather. Das war zur Aufrechterhaltung des Angebots eine wichtige Hilfe, fügt Holger Kirchhöfer an, der das Sozialarbeiterteam komplettiert. Normalerweise wird die Arbeit des Vereins aus Spenden finanziert. „Das macht uns unabhängig. Und wir können unseren Finger in die Wunde legen, wenn wir finden, dass etwas in dieser Stadt nicht rund läuft“, sagt Gather.

Als vor einem Jahr beim Lockdown alles dicht machte, fielen nahezu alle Hilfsangebote weg. Vieles und viele versuchte die Armenküche aufzufangen. Der Ansturm war enorm und ist es bis heute geblieben. Wenn es früher im Normalfall rund 90 Essen waren, ist es heute an manchen Tagen mehr als das Dreifache. Dabei, sagt Kirchhöfer, dürfe es nicht darum gehen, immer mehr Menschen satt zu machen.

Denn schon jetzt merkt das Sozialarbeiterteam, dass das Gespräch manchmal auf der Strecke bleibt. Das, schildert Marion Gather, fehle auch den Ehrenamtlern, ohne die der Laden nicht laufen würde und denen der Kontakt mit den Menschen, das Miteinander und der Spaß am Tun so wichtig sei. Rund 60 sind es aktuell, viele helfen seit Jahren.

„Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich mal als Türsteher fungiere“, sagt Holger Kirchhöfer. Er und seine Kollegin Katharina Rohde machen es, weil es halt getan werden muss. Die Schlange vor der Tür muss gemanagt werden. Dem einen fehlt die Maske, dort werden die Abstände nicht eingehalten oder es ruckelt im Miteinander. Niemand wird abgewiesen. Was Holger Kirchhöfer ärgert, ist, dass die Wohnungslosen es wegen der Pandemie um so schwerer haben, mit Behörden, die auf digitale Terminvergabe und Homeofffice umgestellt haben, in Kontakt zu kommen. „Wie sollen sie so an neue Ausweispapiere kommen, die man aber braucht, um Leistungen zu beziehen?“