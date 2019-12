Aktion am 13. Dezember : Neue Kontroverse um Warmer-Pulli-Tag

Aktion am 13. Dezember

Schüler der Martin-Luther-Grundschule in Düsseldorf-Bilk beim „Warmer-Pulli-Tag“ im Februar 2019. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Im Februar hatte die Martin-Luther-Grundschule in Düsseldorf mit einem Aktionstag zum Thema Energiesparen wütende Reaktionen ausgelöst. Für den 13. Dezember ruft das Umweltamt nun offiziell den „Warmer-Pulli-Tag“ aus. Im Netz gibt es bereits wieder Ärger.

Warmer Pullover statt normaler Zimmertemperatur? Der zweite, von der Stadt unterstützte „Warmer-Pulli-Tag“ an Schulen und Kitas, der am morgigen Freitag stattfinden wird, spaltet die Elternschaft. Die Einschätzung des Umweltamts ist eindeutig: „Mit warmen Pullis lässt sich Energie sparen und etwas für den Klimaschutz tun.“ Die Mitarbeiter rufen Kitas und Schulen auf, am Freitag auszuprobieren, wie es sich anfühlt, wenn die Raumtemperatur um ein bis zwei Grad Celsius abgesenkt wird. „In warme Pullis verpackt muss niemand frieren, aber es lassen sich bis zu sechs Prozent Heizenergie sparen“, meint Umweltdezernentin Helga Stulgies.