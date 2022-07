Corona-Herbst und fehlende Betreuungsplätze : NRW-Familienministerin informiert über Kindertagesbetreuung

Die neue nordrhein-westfälische Familienministerin Josefine Paul (Grüne) informiert am Freitag über die aktuelle Lage in der Kindertagesbetreuung (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Büttner

Düsseldorf Nicht nur die größeren Mädchen und Jungen stehen vor einem neuen Schuljahr. Auch die Kleinsten erwartet ein neues Kita-Jahr. Die Probleme sind ganz ähnlich: Wie werden die Kitas für eine neue Coronawelle gerüstet und wie ist der Fachkräftemangel zu beheben?

Die neue nordrhein-westfälische Familienministerin Josefine Paul (Grüne) informiert am Freitag über die aktuelle Lage in der Kindertagesbetreuung. Während der Corona-Pandemie haben sich Eltern, Kinder und Erzieher ständig auf wechselnde Einschränkungen und Neuregelungen einstellen müssen.

In ihrem Koalitionsvertrag haben CDU und Grüne eine Fachkräfte-Offensive angekündigt. Außerdem soll demnach der Einsatz von Verwaltungsassistenzen ermöglicht werden, die pädagogische Fachkräfte weitestgehend von bürokratischer Arbeit befreien. Darüber hinaus wird das sogenannte Alltagshelfer-Programm bis Jahresende verlängert.

Die Kita-Helfer unterstützen das Fachpersonal bei vielen Infektionsschutzmaßnahmen. Durch die Chance auf Weiterqualifizierung bietet das Programm aus Landesmitteln zudem Interessierten einen alternativen Weg in den Erzieherberuf an. Die SPD-Opposition fordert, dieses Programm zu verstetigen.

Die Landesregierung hat zudem zugesagt, auch das dritte Kita-Jahr vor der Einschulung beitragsfrei zu stellen. Die SPD will, dass das unverzüglich umgesetzt wird. Der Koalitionsvertrag postuliert darüber hinaus: „Wir streben eine kostenfreie Verpflegung in Kitas an und werden Eltern schrittweise einkommensabhängig von Essensgeldern entlasten.“