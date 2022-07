Aktionstag Klimaschutz : DFB verschiebt Anstoßzeiten der Spiele im DFB-Pokal

Foto: dpa/Christian Charisius Infos Die größten Sensationen und Blamagen im DFB-Pokal

Frankfurt Der deutsche Fußball-Bund veranstaltet in der ersten Runde des DFB-Pokals einen Aktionsspieltag zum Klimaschutz. Deshalb beginnen alle Spiele eine Minute später.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der deutsche Fußball-Bund (DFB) sorgt mit einer besonderen Aktion für Aufsehen. Alle Spiele der ersten Runde im DFB-Pokal von diesem Freitag bis zum kommenden Mittwoch werden eine Minute später angepfiffen, als üblich. Das verkündete der Verband vor dem Wochenende. Mit dieser Aktion will der DFB auf den Klimaschutz aufmerksam machen. In der einen Minute sollen entsprechend Durchsagen und Informationen im Stadion zum Klimaschutz gebracht werden.

Lesen Sie auch Erste Runde : Diese vier Pokalspiele werden live im Free-TV übertragen

„Es werden zudem alle Vereine, die an einer gemeinsamen Spendenaktion teilnehmen, 100 Euro für jedes selbst geschossene Tor am Aktionsspieltag spenden. Die Spendengelder werden über den DFB gebündelt und der gemeinnützigen Organisation "Sports for Future" übergeben, welche Klimaschutzprojekte unterstützt. Die gesammelte Summe wird am Ende vom DFB verdoppelt“, teilte der Verband auf der eigenen Homepage mit.

Der DFB will sich mit diesen sogenannten Aktionsspieltagen an mehreren Wochenenden für den Klimaschutz einsetzen. Dies teilte der Verband bereits vor einigen Tagen mit. Angesetzt werden die Aktionen an unterschiedlichen Wochenenden bis Mitte Oktober.

Im Fokus stehe „das gemeinsame Einsparen von Treibhausgasen“, hieß es vom DFB. Zudem sollen die Vereine ermutigt werden, veganes Essen anzubieten, sowie mehr Parkplätze für Fahrräder zu schaffen.

Entsprechend des Aktionsspieltags im DFB-Pokal beginnen alle Partien bereits am Freitag eine Minute später. Den Auftakt machen die Spiele zwischen Dynamo Dresden und dem VfB Stuttgart, Kaan-Marienborn und dem 1. FC Nürnberg und Neustrelitz gegen den Karlsruher SC also um 18:01 Uhr. Auch das Spiel von Borussia Dortmund beim TSV 1860 München, das übrigens live im ZDF gezeigt wird, beginnt eine Minute später – also um 20:46 Uhr.

Besonders an diesem Spieltag im DFB-Pokal ist übrigens auch, dass RB Leipzig (gegen Teutonia Ottensen) und der FC Bayern (Viktoria Köln) erst unter der Woche spielen werden, da beide am Samstag im DFL-Supercup aufeinandertreffen werden.

(dör)