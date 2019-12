Benrather Weihnachtsdörfchen : Halbzeit im Advent

Benrath Bis zum 24. Dezember gibt es noch einige Aktionen im Benrather Weihnachtsdörfchen.

„Insgesamt recht zufrieden“, seien die Händler mit den ersten beiden Dezemberwochen, sagt Melina Schwanke, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Benrath (AGB), die auch in diesem Jahr den kleinen Weihnachtsmarkt organisiert hat. Das zumeist trockene Wetter habe für zufriedenstellende Besucherzahlen gesorgt – und für entsprechenden Umsatz. Alle hoffen nun, so Schwanke, dass das Wetter in den kommenden Tagen nicht zu schlecht wird – so sorgt sich die AGB-Vorsitzende um den Auftritt der Band Harff 7/40 am morgigen Freitag, 13, Dezember, ab 19 Uhr. „Wenn es nämlich regnen sollte, müssen wir den Programmpunkt leider absagen“, so Schwanke. Doch auch abgesehen davon stehen noch einige Veranstaltungen an, die zusätzliche Besucher ins Weihnachtsdörfchen locken werden: