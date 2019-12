Mentalist Thorsten Havener kommt nach Düsseldorf : Warum Menschen voreinander Geheimnisse haben sollten

Düsseldorf Thorsten Havener verblüfft mit seiner Fähigkeit des Gedankenlesens regelmäßig sein Publikum. Alles eine Frage der Technik – und des Geheimnisses, sagt er. Am Samstag (14. Dezember) tritt er im Savoy-Theater auf.

Der Weg von Thorsten Havener zur Zauberei hatte wenig Magisches. 13 Jahre war er alt, als sein sechs Jahre älterer Bruder bei einem Fallschirmsprung starb. Zu Lebzeiten war die Zauberei eine besondere Verbindung zwischen den beiden Brüdern gewesen. „Mein Bruder beherrschte unglaublich tolle Tricks“, erinnert sich Havener. Und so ging er nach dem Tod seines Bruders in dessen Zimmer und nahm seinen Zauberkasten an sich. „Durch die Zauberei blieb mir mein Bruder nah.“

Tanne to go in Düsseldorf

Tanne to go in Düsseldorf : Weihnachtsfeier am Tulip Inn

Doch Geheimnisse spielen nicht nur in der Welt der Illusionen eine wichtige Rolle, davon ist Havener überzeugt. In seinem in diesem Jahr erschienenen Buch „Sag es keinem weiter: Warum wir Geheimnisse brauchen“ widmet er sich der Bedeutung von Geheimnissen im Alltag. „Ein Geheimnis zu haben ist nicht automatisch etwas Schlechtes.“ Vielmehr würde es eine Person frei machen. „Man müsste sich einmal eine Welt vorstellen, in der es keine Geheimnisse geben würde.“ Entsprechend kritisch beobachtet er auch den Trend, immer mehr Informationen von sich in sozialen Netzwerken zu offenbaren. Denn erst durch Geheimnisse würde – wie bei den Illusionen in seinen Shows – die Neugier und Fantasie eines Menschen geweckt werden. Das sorge zum Beispiel bei einem Date dafür, dass man für sein Gegenüber interessanter wird. Voraussetzung dafür ist jedoch immer, dass einerseits eine Information nicht geteilt wird und andererseits die andere Person weiß, dass es ein Geheimnis gibt. Aber Geheimnisse seien darüber hinaus auch eine wichtige Währung für Freundschaften. Denn wer einem Freund etwas erzählt, was sonst niemand weiß, beweist damit großes Vertrauen.