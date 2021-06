Polizei hatte viel zu tun : Düsseldorfer Altstadt im EM-Fieber

Düsseldorf Viele Düsseldorfer zog es zum Public Viewing in die Altstadt. Die Polizei hatte am Wochenende wieder viel zu tun und spricht von vielen intensiven Einsätzen.

Am Samstagabend war die Altstadt im Bann der Fußball-Europameisterschaft. Als auf der linken Seite Thomas Müller vom Eck des 16er-Raumes quer auf Joshua Kimmich flankte, machten die Gäste im Brauhaus Schlüssel große Augen. Als Kimmich von der Toraus-Linie scharf und flach nach innen passte, starrten alle gebannt auf den Bildschirm. Und als der Portugiese Guerreiro den Ball im eigenen Netz versenkte, war der Jubel groß. Nach dem 0:1 Rückstand hatte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Europameisterschafts-Gruppenspiel gegen den amtierenden Europameister Portugal in München noch vor der Halbzeitpause gedreht.

Top-Stimmung herrschte im Biergarten des Schlüssel inmitten des Altstadt-Partyzentrums Bolker Straße. Im Amüsierviertel war nahezu alles auf Fußball eingestellt. Kaum eine Kneipe, ein Café, ein Lokal, in dem kein Fernsehbildschirm aufgestellt war. Den Vogel schoss dabei das Schlösser Quartier Bohème an der Ratinger Straße ab. Der Gastronom hatte für Stadionatmosphäre gesorgt, Sitzplätze in Tribünenform angelegt und gleich sechs Bildschirme auf weniger als 40 Metern Fassadenlänge installiert. „Mit ein bisschen Fantasie kommt man sich wirklich vor wie im Stadion“, meinte ein Fan. Das emotionale Wechselbad, durch das die Nationalmannschaft ihre Fans schickte, mit einem aberkannten Abseitstor, dem Rückstand, dem Ausgleich und der Führung noch vor der Pause, machte viele Fans völlig fertig. Bei der ersten Führung der Deutschen brach es dann aus vielen heraus. Sie sprangen vom Platz auf und brüllten ihre Freude lauthals heraus. Am Ende siegten die Deutschen mit 4:2.