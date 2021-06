Erstes Rennen nach dem Lockdown : Pferde, Fußball und Sonne auf der Düsseldorfer Galopprennbahn

Düsseldorf Auf der Galopprennbahn in Grafenberg war erstmals wieder Publikum zugelassen – zu einem Renntag mit anschließender Fußballübertragung. Nun freuen sich die Verantwortlichen auf den Höhepunkt der Saison.

Marina und Nathalia hatten diesen Tag herbeigesehnt. Nicht in erster Linie, um wieder auf Pferderennen zu wetten. „Unsere schönen Kleider hingen seit Monaten nur im Schrank und verstaubten. Deshalb wollten wir unbedingt auf die Rennbahn kommen und haben uns etwas schick gemacht“, sagt Marina. Sie war zum ersten Mal auf dem Gelände des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins von 1844. Eine sanfte Kritik hatte sie trotz des schönen Tages mit traumhaften Sommerwetter. „Ich war schon mehrmals beim ,Royal Ascot“ in England“, erzählte die Italienerin. „Im Vergleich dazu ist es hier eher Bier als Champagner.“

Genau das ist es, was Rennvereins-Vorstand Norbert Böhm an den meisten Renntagen auf den Grafenberger Höhen so schätzt. „Ich bin ein Verfechter von Renntagen für jedermann“, sagt Böhm. „Bei uns sollen sich von Oma bis Enkel alle wohl fühlen.“