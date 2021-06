Nur wenige Einsätze für die Feuerwehr : Düsseldorf bleibt von schweren Unwetter-Schäden verschont

Beeindruckendes Naturschauspiel in Düsseldorf: Ein Blitz hellt zwischen einer Oberleitung einer Straßenbahn und einer Haltestelle auf. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Das Gewitter am Samstag hat in der Landeshauptstadt nicht so wie in anderen Teilen NRWs gewütet. Die Feuerwehr musste nur wenige Male zu Einsätzen ausrücken.

Nach mehreren Tagen Hitze hat in der Nacht zum Sonntag ein Gewitter mit eindrucksvollen Blitze und Starkregen die Düsseldorfer in Atem gehalten. Am späten Samstagabend erreichte das Unwetter die Landeshauptstadt und wütete bis weit nach Mitternacht. Im Gegensatz zu einigen anderen Städten in Nordrhein-Westfalen gab es nach Angaben der Feuerwehr aber keine problematischen Einsätze in Düsseldorf.

Wie ein Sprecher auf Anfrage am Sonntag sagte, seien die Feuerwehrmänner zwar mehrmals gerufen worden, „aber es gab nichts Dramatisches“. Drei Mal sei ein Brandmelder angegangen, und die Helfer hätten ausrücken müssen. „Da ist fraglich, ob diese Fälle überhaupt in Zusammenhang mit dem Gewitter stehen.“

Wegen der Wassermenge habe es zudem drei weitere Einsätze geben. „Eine Dachrinne in Itter war verstopft, da drohte das Wasser, in die Wohnung zu fließen“, sagt der Sprecher. Dies sei aber leicht zu lösen gewesen: „Wir haben das Laub aus der Dachrinne entfernt, so dass das Wasser wieder ganz normal fließen konnte.“

(bpa)