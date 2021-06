Kinder- und Jugendtheater : Familienausflug mit Pappkameraden

Düsseldorf Jetse Batelaans aktuelle Produktion „Die Geschichte von der Geschichte“ mit dem Ensemble Artemis feierte im Schauspielhaus beim Festival Theater der Welt eine gelungene Deutschlandpremiere. Parallel zur Aufführung lief ein Livestream im Internet.

Das Stück mäandert durch die Szenerie, in der ein Grüppchen in schrägen Kostümen scheinbar sinnlose Handlungen ausführt, während sich immer wieder geometrische Elemente durchs Bild bewegen. Da wird geklappert, gehämmert und geraschelt. Seltsam gekleidete Figuren angeln von der Bühne nach Taschen aus dem Publikum. Das Ganze kommt eine gute Viertelstunde lang ohne jeden Dialog aus.

Ein Jahr musste Jetse Batelaan coronabedingt warten, bis er den Preis des Internationalen Theaterinstituts im Anschluss an die Deutschlandpremiere für seine Arbeit überreicht bekam. Gerührt und bescheiden nahm er die Auszeichnung entgegen. Große Worte sind seine Sache ebenso wenig wie Erklärungen, was genau er da auf die Bühne bringt.

Für ihn zählt nur die Überlegung: Was würde Kindern im Theater gefallen, was würden sie sehen wollen, was nicht?

Dabei bricht er die starren Regeln, was Kinder- und Jugendtheater sein soll, auf, um Raum für Interpretation zu schaffen. So können auch die Erwachsenen im Publikum ihre eigenen Fragen aus dem Gesehenen ableiten, wie zum Beispiel: Darf der das? Darf er eine Ikone des Fußballs, Donald Trump, Beyoncé Knowles und Kim Jong-un als Papp-Kameraden auf die Theaterbühne bringen und ihnen schräge Dialoge in die Münder legen? Die Zuschauer sagten ja, denn da die „Geschichte von der Geschichte“ ganz ohne Erklärungen auskommt, kann jeder das in dem Stück sehen, was er sehen möchte.