Naturschutz in Düsseldorf : Uhu Urmel wird im Reihenhaus groß

Düsseldorf Der seltene Vogel war als Küken aus dem Nest gefallen und wurde von Christian Bayer gefunden und aufgepäppelt. Inzwischen fliegt er durch den Düsseldorfer Norden und wird immer selbstständiger.

Abends versammeln sich seit einigen Wochen immer wieder die „Paparazzi“ vor dem Haus der Familie Bayer in Wittlaer. Ausgerüstet mit Teleobjektiv und Ferngläsern warten diese allerdings nicht auf das Erscheinen eines Prominenten, sondern auf den Uhu Urmel. Der Vogel mit einer Flügelweite von rund 1,70 Meter fliegt jeden Abend das Haus an, in dem er seit März liebevoll und fachmännisch großgezogen wurde. Dort bettelt er um etwas Futter, bevor er sich dann auf die nächtliche Jagd begibt. „Die muss er sich selber beibringen, da er keine Eltern hat. Aber das klappt täglich besser, denn wir müssen immer weniger zufüttern“, sagt Christian Bayer.

Er ist quasi der Elternersatz für Uhu Urmel, der sein Leben den erfahrenen Jagdhund Cleo zu verdanken hat. Denn am 10. März war Cleo eigentlich mit Christian Bayer in dessen Jagdrevier im Bergischen Land auf der Suche nach einem angefahrenen Reh unterwegs, als Cleo an einer Stelle so lange verharrte, bis Bayer das kleine Uhu-Küken entdeckte. „Ich habe das zunächst für einen faustgroßen Stein gehalten, und erst, als sich dieser bewegte, gesehen, weshalb Cleo sich nicht fortbewegen wollte.“ Der kleine Uhu war entweder aus einem Horst gefallen oder von den älteren Geschwistern hinausgeschubst worden. „Den Horst, der sich an einer Felswand befunden haben muss, konnte ich nicht entdecken und deshalb auch das Küken nicht zurückbringen und habe es deshalb mitgenommen“, sagt Bayer.

Info Der Uhu kehrt zurück nach NRW Art Der Uhu ist mit einer Größe von bis zu 75 Zentimetern, einem Gewicht von etwa drei Kilogramm und einer Flügelspannweite von 1,80 Metern die größte Eule weltweit. Weibchen sind deutlich größer als Männchen. Uhus können in der Natur 25 Jahre alt werden. Bestand Durch Verfolgung war der Uhu in NRW 1961 vollständig ausgerottet. Ausgewilderte Paare brüten seit 1975 wieder hier. In Düsseldorf sind dem Naturschutzbund fünf Brutpaare bekannt. Weitere Paare sind im Bergischen Land registriert.

Denn das Küken, das zu diesem Zeitpunkt rund zehn Tage alt war, hätte die nächsten Stunden ohne Hilfe nicht überlebt, wäre entweder von einem Fuchs gefressen worden oder an dem stürmischen und kalten Abend unterkühlt. Bei Familie Bayer befand es sich aber in guten Händen, denn für Vater Christian ist die Aufzucht von Wildtieren kein Neuland. Der erfahrene Jäger ist in einer Förster- und Berufsjägerfamilie groß geworden. Er hat beispielsweise schon Wildkäuze, Schleiereulen, Füchse, Rehkitze, Igel und Eichhörnchen groß gezogen und zuletzt im Reihenhaus in Wittlaer auch das kleine Wildschwein Lucky, das sich nun im Düsseldorfer Wildpark befindet.

Ein Uhu war bislang noch nicht unter den Schützlingen, weshalb sich Bayer von einem befreundeten Falkner bei der Aufzucht beraten ließ. Und die verlief reibungslos. Zunächst bekam Urmel einen Nestersatz in einer Kiste gebaut. Der Vogel entwickelte sich prächtig und zog schnell aus dem Haus in einen Unterstand auf der Dachterrasse um und erkundete tagsüber den Garten. Zuerst laufend und hüpfend und dann mit ersten Flugversuchen. „Urmel war zu keinem Zeitpunkt eingesperrt, und das Ziel war, dass er in die freie Natur zurückkehrt. Deshalb haben wir etwa auch gar nicht angefangen, ihn auf dem Arm sitzen zu lassen.“

Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba) 10 Bilder „Lucky“ - das glückliche Wildschwein in Düsseldorf

Inzwischen ist der Uhu ein Jugendlicher und nabelt sich Stück für Stück von seinen „Eltern“ ab. Tagsüber schläft er in Bäumen am Schwarzbach, jagt in der Nacht und kommt, wie bei Uhus üblich, nur noch zu Besuch bei den Eltern vorbei. Dann kündigt er sich mit dem markanten und lauten „U-hu“-Ruf an. „Das sind sehr kommunikative Tiere“, sagt Bayer. Er findet es bedauerlich, dass sich einige der Nachbarn davon in ihrer Nachtruhe gestört fühlen, nicht die nötige Toleranz aufbringen, die solch ein Tier verdienen würde. Denn für Bayer ist die Ehrfurcht vor der Kreatur sehr wichtig. Unter anderem spürt er zum Beispiel mit Hilfe von Cleo kleine Rehkitze im Feld auf, bevor das Gras gemäht wird. „Naturschutz ist meine Passion. Deshalb führe ich für Kinder und Jugendliche auch regelmäßig Waldtage durch, um ihnen die Natur näherzubringen.“

