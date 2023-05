Verkehrswende in Düsseldorf Sprung auf 207.000 Abos bei der Rheinbahn

Einstweilen gibt es erneut Verzögerungen bei der Auslieferung der neuen Stadtbahnen HF6, die laut Klar eigentlich mehr Kapazitäten mit sich bringen sollen. Derzeit sind laut Technikvorstand Michael Richarz 30 von 59 neuen Stadtbahnen da, zehn weniger als geplant, da es auf Herstellerseite Mangel an Bauteilen gebe, wie etwa Scheibenwischermotoren. Vollständig sein soll die Flotte erst im Juni und nicht im Februar nächsten Jahres. Folgen könnte das für die gewünschte Rückkehr zum Zehn-Minuten-Takt der U79 nach Duisburg haben. Der Ersatz für die 176 in die Jahre gekommenen Niederflur-Straßen- und Stadtbahnen soll 2025 ausgeschrieben und 2026 bestellt werden, sagte Richarz. Kapazitäten ausgebaut werden so allerdings nicht. „Das ist nur Ersatzbeschaffung.“