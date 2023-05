Vorbeugender Schutz Stadt Düsseldorf warnt vor Eichenprozessionsspinner und trifft Vorkehrungen

Rund 750 Eichen werden in den kommenden Tagen gezielt mit einem Biozid besprüht. Dies entspricht zehn Prozent des Bestands dieser Baumart in der Stadt. Hiermit soll besonders hohen Populationen vorgebeugt werden. „Die Verwaltung konzentriert sich auf Bäume, die in den Vorjahren immer wieder stark befallen waren“, so die Stadt. Diese stehen in der Nähe von Spielplätzen, Schulhöfen, Kindergärten, an Hauptwegen auf Friedhöfen und an stark frequentierten Straßen.