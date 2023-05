Finanzkrise in der Landeshauptstadt Düsseldorf plant zwei Milliarden Euro Schulden

Die Stadt steht zwar finanziell deutlich besser da als gedacht, dennoch sorgt das perspektivisch nicht für Entspannung. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Jahresabschluss für 2022 hervor, der am nächsten Mittwoch dem Rat vorgelegt wird. Zunächst die gute Nachricht: Hatte die Stadt bei ihrer Planung mit einem Minus von 133 Millionen Euro gerechnet, stand letztlich ein Plus von 93,2 Millionen Euro unterm Strich. Diesen Betrag kann die Stadt sparen und die Ausgleichsrücklage auf mehr als 400 Millionen Euro aufstocken. So kann das für dieses Jahr geplante Defizit von mehr als 200 Millionen Euro auf jeden Fall ausgeglichen werden.