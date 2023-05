Hauptbahnhof und Flughafen in Düsseldorf Sechs Festnahmen und acht Haftbefehle

Am Samstagabend wurde ein 29-jähriger Mann durch die Beamten der Bundespolizei kontrolliert, welcher beabsichtigte, nach Chisinau in Moldawien auszureisen. Dabei stellte sich heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft Krefeld wegen gemeinschaftlichen Diebstahls in zwei Fällen gesucht wurde. Die Geldstrafe in Höhe von 600 Euro konnte der in Düsseldorf lebende Mann begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 44 Tagen abwenden.