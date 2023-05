Wirtschaft in Düsseldorf Welche Chancen Nachhaltigkeit bietet

Nachhaltigkeit ist eine große Herausforderung, aber bietet auch eine große wirtschaftliche Chance. Diese zentrale These stellte Setsuko Kawahara, japanische Generalkonsulin in Düsseldorf, beim Wirtschaftstag Japan am Montag vor. „Uns allen ist bewusst, dass die Bewältigung globaler Umweltprobleme zurzeit eine der wichtigsten globalen Herausforderungen darstellt.“