Düsseldorfer Konzert vor 7500 Fans Wenn das Publikum dem Offspring-Wahn verfällt

Denn „Smash“ war die Platte, mit der die vier Musiker 1994 richtig durchstarteten. Und weil sie das wissen und nach wie vor davon zehren, geben sie mit „Come Out and Play“ von Beginn an Gas. Auf diesen Moment haben die Zuschauer gewartet. Stilsicher pogt der Mob - wie ein Schwarm bewegt er sich in jede nur erdenkliche Richtung. Textsicher grölt der Rest bei der Nummer „Want You Bad“ „I want you / All tattooed / I want you bad“ mit. Das ist mehr als beeindruckend. Und beeindruckt scheinen auch die beiden Hauptprotagonisten Dexter und Noodles zu sein, schwärmen sie doch ein ums andere Mal von Düsseldorf und sagen sowas wie „I feel the energy“ oder „this is the best beer here“.