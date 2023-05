Kirchenchor der Urdenbacher Herz-Jesu-Gemeinde Urdenbacher Kirchenchor feiert Jubiläum mit dem Sommersingen

Auch Angelika Struck ist seit 1987 Mitglied im Chor und begeistert: „Für mich bedeutet der Kirchenchor vor allem Heimat, Freunde und einen guten Zusammenhalt über viele Jahre“, erzählt sie. „Wir haben gemeinsame Interessen, und ich habe viel schöne Erinnerungen an unsere Konzerte und Ausflüge.“ Der Chor tritt zwar insbesondere an Terminen des Kirchenjahres wie Advent und Ostern auf, doch mit dem Sommersingen wurde ein Schritt hin zu weiteren Terminen gemacht. „Wenn ich mir etwas für den Chor wünschen könnte“, überlegt Angelika Struck, „dann, dass neue, junge Mitglieder dazukommen und mitmachen – einfach weil Singen Freude macht und das Herz aufgehen lässt.“ Neue Sängerinnen und Sänger können jederzeit einsteigen; die Proben sind offen und finden immer donnerstags um 19.30 Uhr in Saal der Gaststätte Jägerhof (Urdenbacher Dorfstraße 22) statt.