Halbmarathon im Juni Freiwillige organisieren den Brückenlauf

Die Anmeldungen aus dem Jahr 2020 haben noch ihre Gültigkeit. Doch es gibt auch viele neue Läuferinnen und Läufer, die beim 17. Himmelgeister Brückenlauf am 10. Juni morgens um acht Uhr starten. Der frühe Start ist den sommerlichen Temperaturen geschuldet. Schon oft gab es beim Brückenlauf in Himmelgeist morgens über 25 Grad. Martina Deuß leitet das Organisationsteam: „Viele loben, dass wir so viele Verpflegungspunkte und freundliche, nette Helferinnen und Helfer haben“, sagt sie. Das Team hat sich in diesem Jahr zum Weitermachen entschieden. Der Lauf, der im Jahr 2004 im Rahmen der 1100 Jahrfeier von Himmelgeist erstmals startete, sollte nicht einfach so durch die Corona-Pause enden.