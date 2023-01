Verleihung des Bundesverdienstkreuzes Verdienstkreuz für die gute Seele von Himmelgeist

(rö) Die Liste seines ehrenamtlichen Engagements ist so lang, dass dieses Bundesverdienstkreuz wahrlich verdient ist. Und dabei, so steht es in der Laudatio, halte sich der Geehrte immer bescheiden im Hintergrund: Der Himmelgeister Karl-Heinz Blum ist am Freitag mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik stellvertretend durch Oberbürgermeister Stephan Keller bei einem Empfang im Rathaus geehrt worden. So war der Ausgezeichnete von 1972 bis 1989 als ehrenamtliches Mitglied der Feuerwehr in der Löschgruppe Himmelgeist-ltter aktiv. Anschließend wechselte er in die Alters- und Ehrengruppe der Löschgruppe.