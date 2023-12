Duisbugerin beim Halbmarathon in Vietnam Wie Silvia Görigk nachts durch die Straßen von Hanoi lief

Es ist dunkel, es ist schwül und mit rund 25 Grad immer noch sehr warm. Obwohl es mitten in der Nacht ist, läuft Silvia Görigk in hohem Tempo durch die dampfenden Straßen Hanois. Straßen, in denen es sonst im Straßenverkehr nur so vibriert und wuselt. Aber nicht in dieser Nacht. Denn für den Internationalen VN Express Midnight Marathon sind die Straßen in der vietnamesischen Hauptstadt gesperrt.