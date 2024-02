Touren der Stadt Düsseldorf Unterwegs zu den Steinkäuzen nach Himmelgeist und an den Altrhein

So lädt etwa die Biologin Regina Thebud-Lassak zu einer pflanzen- und pilzkundlichen Vorfrühlingsexkursion am Urdenbacher Altrhein ein. Diese beginnt am Sonntag, 25. Februar, um 11 Uhr. Vom Wanderparkplatz am Baumberger Weg aus startend geht es in das Naturschutzgebiet. Am darauffolgenden Montag, 26. Februar, um 18 Uhr folgt dann die Exkursion zu den Steinkäuzen im Himmelgeister Rheinbogen. Die Balz des dämmerungs- und nachtaktiven Steinkauzes beginnt Ende Februar. Dann sind auch die charakteristischen Revierrufe der Männchen zu hören. Die Führung leitet Elke Löpke.