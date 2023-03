Ein Highlight für Jogger Der Himmelgeister Brückenlauf findet am 10. Juni wieder statt

Nach mehrjähriger Corona-Zwangspause gibt es den Halbmarathon nun also wieder statt. Am 9. Juni findet die Startnummernausgabe am Steinkaul 13 (direkt unter dem Startbanner) statt. Manche Läuferin und Läufer freuen sich sicher auch auf die Feier danach: Die große After-Run-Party steigt im Haus Krevet’s. Beim letzten Himmelgeister Brückenlauf machten rund 700 Sportler mit.