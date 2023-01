Entscheidung in der Bezirksvertretung am Freitag BV-Politiker regen Fahrradstraße in Himmelgeist an

Die Beobachtung der beiden in Himmelgeist lebenden Politiker: Auf beiden Straßen seien insbesondere an Wochenenden ein überproportional deutlich höherer Anteil an Fahrradfahrern zu beobachten, wobei das Rad an allen Wochentagen vorherrschendes Verkehrsmittel sei. Eine Umwidmung würde diesem Umstand Rechnung tragen und durch die damit einhergehende Durchgangsbeschränkung für Nicht-Anlieger zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrer durch die verminderte Verkehrsdichte führen, heißt es in dem Antrag von Schwarz-Grün.