Hilfsprojekt für Afghanistan Himmelgeister Grundschüler laufen für Kinder in Afghanistan

In einem zweieinhalbstündigen Vortrag skizzierte Erös zunächst die Leidensgeschichte eines geschundenen Landes, in dessen Hauptstadt Kabul in den 1970er-Jahren Frauen in kurzen Röcken und ohne Kopftuch flanierten und wo sie heute nur tief verschleiert auf die Straße dürfen. Und doch, sagt Erös, geschehe den Frauen nichts. Bei Verstößen gegen die rigide Kleiderordnung der Taliban werde stets der Ehemann angesprochen und verwarnt. Überhaupt zeichnete Erös ein ganz anderes Bild von dem Land am Hindukusch, als es dem gängigen, medial vermittelten Bild entspricht. Er wolle nicht falsch verstanden wissen, sagte er mehrfach, die Taliban seien „schlimm“ und man müsse sie letztlich wieder zurückdrängen. Aber die erlassenen Berufsverbote für Frauen, die Erös kritisiert und für grundfalsch hält, beträfen nur einen Bruchteil der Bevölkerung.