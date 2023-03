In den ersten beiden Bauabschnitten werden rund 40 Millionen Euro investiert Im Herbst soll der Deichbau in Himmelgeist starten

Gestern hatten die Mitglieder der Bezirksvertretung 9 (BV) in ihrer Sitzung die Möglichkeit, sich zu den beiden jetzt den politischen Gremien vorliegenden Ausführungs- und Finanzierungsbeschlüssen für zwei Teilbereiche (Schließung der Deichlücke in der Ortslage Himmelgeist im Bereich Schlossmeierhof und in der direkten Ortslage) zu äußern. Den Beschluss fasst dann der Bauausschuss in seiner Sitzung am 21. März.