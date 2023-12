Geimeinschaftsgrundschule Im Steinkaul Es hakt weiter beim Ausbau der Grundschule Himmelgeist

Beim Ausbauprojekt der Grundschule in Himmelgeist schlagen die durch Corona und den Krieg in der Ukraine bedingten Probleme in der Baubranche voll durch: Die am Projekt involvierten und in die Insolvenz gegangenen Firmen hätten nach Angaben des Amtes für Schule und Bildung teilweise durch neue Firmen ersetzt werden müssen. Da die insolvente Elektrofirma aus rechtlichen Gründen bislang noch nicht ersetzt werden konnte, wird sich die Inbetriebnahme der Mensa-Küche sowie der Umkleiden und Duschen voraussichtlich bis in das zweite Quartal 2024 verschieben, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion. Damit verschiebt sich die Fertigstellung ein weiteres Mal. Im Mai hatte die Verwaltung auf Anfrage berichtet, dass das Ende der Baumaßnahme zum Start des Schuljahres 2023/2024 vorgesehen sei.