Freiluftsport in Himmelgeist Yoga-Lehrerin plant neues „Mattenfest“ im Pfarrgarten

Besonders freue sie sich, wenn Männer teilnehmen. In ihrem Studio im Zooviertel bietet sie auch spezielle „Kerle“-Kurse an. Der Name „Mattenfest“ für ihr gesamtes Yoga-Angebot kam ihr übrigens über Nacht in den Sinn, nachdem sie zuvor noch erfolglos mit Sprachkünstlern aus der Werbeagentur, in der sie früher arbeitete, darüber gegrübelt hatte. „Der Weg des Lernens im Yoga endet nie“, sagt sie.