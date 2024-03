Düsseldorfer Autor Frank Wilmes Ein neuer Krimi spielt in Himmelgeist

„Bundesweit weiß natürlich keiner, dass Himmelgeist ein Stadtteil von Düsseldorf ist, aber der Name ist geheimnisvoll“, sagt der Autor, der selbst 17 Jahre dort gelebt hat. „Dann zog ich in die Altstadt, und seit vier Jahren wohne ich in Oberbilk.“ Wie auch sein Kommissar. „Das Opfer lebte in Oberkassel, aber die großen Erzählstränge spielen in der Tat in Himmelgeist“, verrät Wilmes. Die Strecke, auf der der Mord passierte, ist er selbst ab gelaufen und hat für den Roman notiert: „Das Smartphone des Getöteten verzeichnet 1858 Schritte bis zum Mord, also umgerechnet 1,3 Kilometer. Wohnt in diesem Umkreis der Mörder? Für die Himmelgeister, die sich der Bravheit einer gediegenen Bürgerlichkeit wähnen, sind das albtraumhafte Zustände, zumal die Ermittlungen nun auch noch die Mitglieder und die Besucher des ehrwürdigen Schützenfestes erfassen.“