Planung für Grundtstück an der Münchener Straße/Ickerswarder Straße Bezirkspolitiker halten an Grundschul-Neubau fest

Hintergrund der Entscheidung der Stadtspitze zugunsten von rund 120 Wohneinheiten zuzüglich einer Fläche für Baugruppen und einer dreigruppigen Kita sei, dass die vier Werstener Grundschulen genügend Aufnahmekapazitäten hätten. Am Rheindorfer Weg teilen sich die katholische Marienschule und die Gemeinschaftsgrundschule Henri-Dunant ein Gebäude, was beide platzmäßig stark einschränkt. Hinzu kommen die Christopherusschule (Werstener Friedhofstraße) und die Theodor-Heuss-Schule (Lützenkircher Straße). Letztere habe in den vergangenen Jahren einen regen Zulauf erfahren, hieß es bei einem Vortrag der Verwaltung in der BV-Sitzung: So sei der Stand der Anmeldungen inzwischen so gut, dass die Schule an der Lützenkircher Straße zwei Eingangsklassen werde gut füllen können. Das sah vor einigen Jahren noch anders aus. Für dreizügig ist Platz. Doch das ist für die CDU-Ratsfrau Constanze Mucha kein Argument: „Die Eltern haben freie Schulwahl, und nach wie vor bekommen nicht alle Kinder ihre Wunschschule Marienschule.“