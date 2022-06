Autohändler aus Düsseldorf : Moll gibt Anteile am Unternehmen ab

Moll gibt Anteile am Unternehmen ab

Präsenz von Moll an der Berliner Allee. Foto: Moll-Gruppe

Düsseldorf Pon Holdings aus den Niederlanden steigt beim Düsseldorfer Unternehmen ein. Moll erklärt, warum es auf einen ersten weiteren Gesellschafter setzt.

Die Moll-Gruppe hat einen ersten Mit-Gesellschafter aufgenommen – Pon Holdings aus den Niederlanden. Das Familienunternehmen mit Sitz in Amsterdam hält nun eine Minderheitsbeteiligung. Es ist Generalimporteur für alle Marken des Volkswagen-Konzerns in den Niederlanden, das Angebot ähnelt dem von Moll. Das Management der Moll-Gruppe bleibt durch die neue Gesellschafterstruktur unverändert, teilt das Unternehmen mit.

Pon Holdings ist zwar wie die Moll-Gruppe ein Familienunternehmen, jedoch von anderer Dimension. Pon beschäftigt weltweit rund 16.500 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 8,1 Milliarden Euro. Die Ausrichtung ist sehr breit gestaffelt, das Unternehmen verkauft Personen- und Nutzfahrzeuge, Fahrräder, Baumaschinen und Generatoren, bietet zudem Service-Lösungen für die Schifffahrt an. Pon ist in 65 Ländern mit 85 verschiedenen Unternehmen präsent.

Moll kommt unterdessen auf einen Jahresumsatz von 706 Millionen Euro und rund 530 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 2021 mehr als 19.600 neue und gebrauchte Autos verkauft. Moll ist an elf Standorten in und rund um Düsseldorf sowie in Hannover vertreten.