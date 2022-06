Vorfall in Düsseldorfer Altstadt : Verdächtiger begeht nach Diebstahl ein Sexualdelikt

Vorfall in Düsseldorfer Altstadt

Polizisten patrouillieren nach Mitternacht in der Altstadt zwischen Feiernden. (Archiv) Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Bei der Aufklärung eines Taschendiebstahls in der Düsseldorfer Altstadt konnte die Polizei gleich auch noch einen Mann festnehmen, der mutmaßlich ein Sexualdelikt begangen hatte.

Ein aufmerksamer Zeuge verhinderte in der Nacht zu Donnerstag einen Taschendiebstahl in der Altstadt und hielt den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dank einer guten Personenbeschreibung konnte ein mutmaßlicher Mittäter kurze Zeit später im Rahmen eines Sexualdeliktes wiedererkannt und vorläufig festgenommen werden.

Um 0.50 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einer Kneipe an der Kurze Straße gerufen. Einer Frau war aufgefallen, dass sich ein Unbekannter an ihrer Tasche zu schaffen gemacht hatte und sprach ihn lautstark an. Ein Zeuge schritt daraufhin ein und hielt den Mann fest.