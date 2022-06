Unfall in Düsseldorf : Auto stößt mit Straßenbahn zusammen – Frau schwer verletzt

Düsseldorf Schwer verletzt wurde eine Frau in Düsseldorf-Derendorf, als ihr Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen ist. Danach schleuderte ihr Fahrzeug noch in einen Stapel Backsteine.

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn in Derendorf ist die Pkw-Fahrerin am frühen Freitagmorgen so schwer verletzt worden, dass ein Rettungswagen sie in eine Klinik bringen musste. Die Frau war mit ihrem Fahrzeug mit einer entgegenkommenden Straßenbahn kollidiert und im Anschluss gegen einen Stapel Backsteine geprallt.