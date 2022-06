Unfall bei Geilenkirchen : Motorradfahrer bei Zusammenprall mit Auto tödlich verunglückt

Geilenkirchen Ein 33-jähriger Motorradfahrer ist in der Nähe von Geilenkirchen bei einem Zusammenprall mit einem Auto tödlich verunglückt. Der Autofahrer wurde lebensgefährlich verletzt.

Bei dem Unfall am Abend sei der Autofahrer in seinem Wagen eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, teilte die Polizei am Freitag mit.