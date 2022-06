Düsseldorfer Altstadt : 55-Jähriger erschlägt 23-Jährigen mit Poller aus Gusseisen

Düsseldorf Ein Mann hat mit einem Poller so heftig in Düsseldorf auf einen 23-Jährigen eingeschlagen, dass dieser noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Polizei Düsseldorf haben die Ermittlungen aufgenommen. Es bestehe bislang kein Zusammenhang zum Altstadtgeschehen.

Ein 55-Jähriger hat in der Nacht zu Samstag mit einem gusseisernen Begrenzungspoller in Düsseldorf in der Nähe des Ratinger Tors auf einen 23-Jährigen eingeschlagen. Dieser wurde dadurch so schwer verletzt, dass er noch am Tatort verstarb. Zeugen hatten die Tat beobachtet und umgehend die Polizei gerufen. Der Vorfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen gegen 0:30 Uhr.